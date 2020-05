Coronavirus: Di Maio, ricerca e accessibilità del vaccino sono elementi essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca del vaccino e la sua accessibilità sono elementi essenziali: lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel suo video intervento alla conferenza "The State of the Union". "Ricordo che l'Italia è stato il primo Paese a promuovere apertamente la costituzione di un'alleanza internazionale per la ricerca, accesso ed equa distribuzione del vaccino. Ho avanzato la prima proposta alla Ministeriale esteri del G7 del 25 marzo scorso, promuovendola poi con ivertici delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione mondiale della sanità", ha detto Di Maio secondo cui "alla nostra voce si è unita quella di tanti altri partner europei, fino al lancio pochi giorni fa (il 4 maggio) della 'Pledging Conference' per la Risposta Globale al coronavirus, sotto la co-Presidenza dei leader di Unione europea, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Norvegia e Arabia Saudita". Come evidenziato da Di Maio, l'Italia "contribuirà con 140 milioni di euro alla piattaforma globale di collaborazione per la ricerca, sviluppo, equa distribuzione del vaccino e degli altri trattamenti terapeutici e diagnostici contro il coronavirus, nonché per il rafforzamento dei sistemi sanitari e dell'immunizzazione globale". (segue) (Res)