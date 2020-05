Coronavirus: Di Maio, ricerca e accessibilità del vaccino sono elementi essenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La salute è un bene pubblico - ha osservato il ministro -, che deve essere garantito a tutti i cittadini e la cui rilevanza va riconosciuta anche al livello delle risorse che auspico l'Unione dedichi al settore d'ora in avanti. L'esigenza di assicurare sistemi sanitari resilienti, meccanismi di tutela della salute delle categorie più deboli e una ricerca efficace in grado di garantire risultati rapidi e condivisi mette in luce la necessità di una revisione nelle linee strategiche finora elaborate per il futuro dell'Ue. Non possiamo dimenticare che l'emergenza sanitaria ha messo l'Unione europea di fronte alla più grave crisi economica della sua storia. La risposta che stiamo dando e che daremo definirà inevitabilmente ilfuturo dell'Unione. Le prime risposte sono andate nella giusta direzione: la rimozione dei vincoli europei all'azione degli Stati membri, in materia sia di indebitamento, sia di aiuti di Stato alle imprese; il pacchetto d'emergenza, con il nuovo strumento Sure per il finanziamento dei sussidi di disoccupazione e della sanità; il rafforzamento dei prestiti della Bei". (Res)