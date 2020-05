Auto: Renault chiude stabilimento di Sandouville per mancato rispetto norme sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Le Havre ha costretto il gruppo automobilistico francese Renault a chiudere lo stabilimento di Sandouvelle, nel dipartimento della Seine Maritime (nord) a causa delle misure di protezione sanitaria, giudicate insufficienti, prese nell'ambito della crisi del coronavirus. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che Renault farà ricorso. Il provvedimento del tribunale chiede a Renault di mettere in "atto delle azioni di prevenzione affinché i metodi di lavoro e di produzione garantiscano un miglior livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori". Lo stabilimento conta 1.848 lavoratori e aveva ripreso la sua attività il 18 aprile scorso dopo essere stata chiuso il 16 marzo a causa delle restrizioni imposte dalle autorità per contrastare il contagio del coronavirus. Il tribunale ha previsto una multa di 3 mila euro per ogni infrazione constatata e per ogni giorno di ritardo accumulato da Renault.(Frp)