Lavoro: Campagna (M5s), interrogazione a Senato su cig in deroga in Sicilia

- I ritardi nell'erogazione della cassa integrazione in deroga in Sicilia ma anche le procedure informatiche attivate dalla Regione per trasmettere all'Inps i decreti con le richieste per la liquidazione degli ammortizzatori sociali sono i temi dell'interrogazione parlamentare presentata dalla senatrice del M5s Antonella Campagna per chiedere al ministero del Lavoro quali iniziative intende adottare, nel rispetto delle competenze, per accertare cause e responsabilità legate ai ritardi nell'erogazione delle indennità a circa 130 mila siciliani. "La Regione – sottolinea Campagna nell'interrogazione - ha ritenuto di utilizzare, per la gestione delle pratiche di cassa integrazione, la piattaforma informatica della Ett, la stessa società che nel 2014 con il governo Crocetta, ha gestito il software responsabile del flop del click-day per il "Piano giovani", che portò quasi cinque anni fa alle dimissioni della dirigente della Formazione Anna Rosa Corsello, ed oggi alle dimissioni del dirigente del Dipartimento del Lavoro, Giovanni Vindigni per il flop nell'erogazione degli ammortizzatori sociali del Cura Italia". (segue) (com)