Lavoro: Campagna (M5s), interrogazione a Senato su cig in deroga in Sicilia (2)

- "Al pessimo funzionamento della piattaforma informatica, alla quale - aggiunge - è stato incomprensibilmente possibile accedere soltanto a partire dal 22 aprile, cosa che ha ulteriormente rallentato il lavoro dei pochi dipendenti dei Centri per l'impiego impegnati nel disbrigo di migliaia di pratiche con pochissimo tempo a disposizione, si è successivamente aggiunto l'aggravio di pratiche dovuto all'estensione della platea dei percettori degli ammortizzatori sociali del decreto Liquidità". "Al 7 maggio – ricorda Campagna -, secondo i dati dell'Inps, la Regione ha trasmesso all'Istituto di previdenza appena 5.767 pratiche a fronte delle 140 mila richieste da soddisfare, e al netto di nuovi annunci e dimissioni eccellenti, non ha ancora provveduto a migliorare la piattaforma 'difettosa', né tantomeno a sostituirla". "Stando alle dichiarazioni del governatore Musumeci - osserva Campagna - si dovranno attendere 7 mesi per la scadenza del contratto con la società Ett. Con questa interrogazione chiedo se il Ministro sia a conoscenza della situazione descritta e se intenda intraprendere iniziative, nel rispetto delle proprie competenze". (com)