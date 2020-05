Fase 2: ultimatum di Sala ai milanesi, o oggi si cambia o domani chiudo i Navigli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Giuseppe Sala, attraverso il consueto video pubblicato sui social, ha dato un ultimatum ai milanesi: “Io non sono un politico da metafore, sono un politico da atti: o le cose cambiano oggi, non domani, perché non è un penultimatum, ma un ultimatum, o io domani come al solito sarò qua a Palazzo Marino e prenderò provvedimenti: chiudo i Navigli, chiudo l'asporto. E poi lo spiegate voi ai baristi perché il sindaco non gli permette di vendere. Questa è la realtà”. La reazione del primo cittadino nasce dalle immagini di folle di giovani che ieri assiepavano le sponde dei Navigli e che Sala ha definito “vergognose”. “Quando c’è da ringraziare i milanesi per il loro comportamenti virtuosi io sono sempre il primo a farlo e mi piace anche, però ci sono dei momenti in cui c’è da incazzarsi e questo è uno di quei momenti”, ha spiegato il primo cittadino, annunciando che staserà metterà più vigili a presidiare la zona dei Navigli. “Ma ve lo ripeto: non è un guardia e ladri, non è un gioco, non possiamo permettercelo in una città da 1 milione e 400mila abitanti e 1.700 chilometri di strade. Usiamo la testa tutti, anche perché senza testa c’è l’1 per cento dei milanesi e io non permetterò che l’1 per cento metta in difficoltà il 99 per cento. Vediamo domani mattina com’è la situazione”, ha concluso Sala. (Rem)