Coronavirus: Di Maio, serve salto di qualità nella risposta dell'Ue

- È necessario fare un salto di qualità, definendo una risposta strutturale da parte dell'Ue all'emergenza coronavirus. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel suo video intervento alla conferenza "The State of the Union". Secondo Di Maio, "la risposta non può che essere un grande piano per la ricostruzione, un vero Recovery Plan, che dovrà ridefinire il valore aggiunto dell'Europa nella vita e nei bisogni dei suoi cittadini. Il nuovo fondo - ha detto dovrà essere in grado di finanziarsi sul mercato, raccogliendo le risorse necessarie per il rilanciodell'economia europea. Bisogna agire adesso. La risposta economica dell'Ue alla crisi, cui ho fatto riferimento poco fa, deve aiutarci a riflettere sul carattere incompleto della nostra Unione economica e monetaria. Se ci fossimo dotati per tempo di efficaci strumenti di stabilizzazione macroeconomica, anche finanziati con obbligazioni europee, non ci troveremmo a dover elaborare soluzioni sulla scorta dell'emergenza, bensì saremmo pronti a prevenire in automatico l'acuirsi della recessione. (segue) (Res)