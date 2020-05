Coronavirus: Di Maio, serve salto di qualità nella risposta dell'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Di Maio, "il Covid ci ha imposto anche, oltre alla risposta economica e sanitaria, una riflessione su come immaginare il nostro futuro comune. La solidarietà e la capacità di gestire le emergenze hanno bisogno di Istituzioni forti - ha sottolineato. Un'occasione per parlarne sarà la prossima Conferenza sul Futuro dell'Europa. L'Italia - da sempre protagonista nel processo di integrazione europea - è pronta a contribuire, con il suo apporto di idee e con la sua esperienza. Avrebbe dovuto prendere il via in questi giorni un processo pan-europeo di consultazione dal basso dei cittadini sul futuro dell'Unione europea, uno dei punti cardine del programma della presidente Von der Leyen. E anche nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa auspichiamo un maggiore coinvolgimento dei cittadini, che hanno risposto con grande responsabilità alle misure di limitazione delle libertà individuali imposte per far fronte al diffondersi della pandemia". (segue) (Res)