Coronavirus: Di Maio, serve salto di qualità nella risposta dell'Ue (3)

- "Ci aspettiamo anche una riaffermazione del ruolo globale dell'Ue e della nostra capacità di azione comune", ha proseguito il ministro facendo riferimento in particolare al nostro vicinato nel Mediterraneo allargato, "regione alla quale dedichiamo ogni anno la conferenza internazionale dei Med Dialogues, in dicembre", e al continente africano, "dove la pandemia rischia di esacerbare i conflitti e crearne di nuovi. "Il nostro obiettivo condiviso - ha detto Di Maio - è di giungere ad un'Europa forte, determinata, coesa e che abbia sempre ben saldi i valori alla base della sua identità. Questa Unione forte e vicina ai suoi cittadini deve valere anche come bussola rispetto alla situazione geopolitica globale, con particolare riferimento alle relazioni con Stati Uniti e Cina. Per essere realmente più forte, è necessario realizzare una reale unità di azione dell'Ue, affinché parli sempre di più con una voce sola. La forza dell'Unione è data dai 27 Stati membri che la compongono. Così l'Ue potrà interloquire con le altre potenze mondiali e rappresentare quel fattore di stabilità e sicurezza a livello geopolitico globale", ha concluso. (Res)