India: coronavirus, casi raddoppiati in una settimana (2)

- Da ieri il numero dei contagi è aumentato di 3.392 unità. C’è stata un’accelerazione: secondo il ministero della Sanità, negli ultimi sette giorni i casi sono raddoppiati, mentre precedentemente il tempo di raddoppio si era allungato a 10,2 giorni. L’incremento è stato determinato soprattutto dal Maharashtra, dal Gujarat e da Nuova Delhi. Secondo il direttore dell’All India Institute of Medical Sciences (Aiims), Randeep Guleria, il picco non è ancora stato raggiunto e potrebbe esserlo tra giugno e luglio. Il primo giorno di lockdown, il 25 marzo, i casi erano poco più di 600 e i decessi 13. Il paese è ancora in lockdown, previsto fino al 17 maggio, ma dal 4 maggio sono scattati alcuni allentamenti delle misure di contenimento, in aggiunta a quelli già introdotti il 20 aprile. Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, ha chiesto al governo di spiegare quali criteri saranno adottati per decidere come procedere dopo il 17 maggio. Alcuni Stati, come il Maharashtra, potrebbero comunque prorogare il blocco. (segue) (Inn)