Coronavirus: Michel, un "Piano De Gasperi" per superare la crisi

- Il Piano Marshall per l'Europa, per superare la crisi del coronavirus, dovrebbe essere ribattezzato Piano De Gasperi. Lo ha detto nel suo video intervento alla conferenza 'The State of the Union' il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che ha iniziato il suo discorso proprio citando il fondatore della Democrazia cristiana e primo presidente del Consiglio italiano, Alcide De Gasperi. "Il 10 dicembre 1951, De Gasperi, uno dei due padri fondatori italiani d'Europa, dichiarò: 'La storia, con le sue somiglianze e coincidenze, i suoi legami che una volta spezzati vengono immediatamente forgiati di nuovo, ci mostra che l'unione delle nostre forze rischia di dissipare il rancore nei nostri cuori e può darci la pace in Europa. La messa in comune della nostra esperienza raddoppia la forza delle nostre potenzialità nazionali, dando loro un nuovo slancio verso la creazione di una civiltà ancora più avanzata e ancora più nobile'", ha detto Michel. Il presidente ha ricordato che i popoli europei, unendo le forze e "dissipando il loro rancore", sono stati in grado "di inventare qualcosa di unico nella storia dell'umanità: la più grande area di libertà e prosperità, istituita volontariamente da persone libere. Quella che De Gasperi definì 'una civiltà ancora più avanzata e ancora più nobile'". (segue) (Beb)