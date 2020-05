Coronavirus: Michel, un "Piano De Gasperi" per superare la crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michel, sottolineando che in questo momento storico si parla spesso "di un nuovo "Piano Marshall", che prende il nome dal segretario di Stato americano che lo ha ideato", ha evidenziato che "forse potremmo chiamare il nostro progetto 'Piano De Gasperi'". Il presidente del Consiglio europeo ha ribadito che presto partirà il lavoro "per svilupparlo in collaborazione con tutte le istituzioni europee, i 27 Stati membri e tutte le parti coinvolte nell'integrazione europea, ma soprattutto con i cittadini europei". Il Green deal e l'Agenda digitale devono costituire "la spina dorsale del piano" perché "questi due progetti rappresentano potenti motori per la trasformazione e il progresso", ha aggiunto. Il primo, perché implica "la conversione di una necessità esistenziale per il nostro pianeta in opportunità economiche". Il secondo perché "ci consentirà di estrarre un nuovo tipo di deposito: i dati digitali, a beneficio del nostro nuovo benessere individuale e collettivo", ha chiarito Michel. (segue) (Beb)