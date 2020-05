Coronavirus: Michel, un "Piano De Gasperi" per superare la crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere questo obiettivo, ha proseguito, "dovremo senza dubbio essere all'altezza dei risultati dei fondatori dell'Ue in termini di superamento delle nostre differenze e di vedere oltre gli interessi a breve termine". Infine, Michel, sottolineando che gli europei "hanno la capacità di resilienza e solidarietà" e anche "la capacità di innovazione e rinnovamento", ha ribadito che il suo impegno personale è perché "la nostra generazione possa ora lavorare per creare un'Europa che mantenga tutti i suoi più grandi risultati". In queste ultime settimane, secondo Michel, si è scoperta una Europa "semplice, preziosa, essenziale e ancora più fragile di quanto avessimo mai immaginato: una società premurosa" ed è "così che la nostra Unione emergerà dalla sua attuale crisi più forte, più unita e con maggiore solidarietà che mai", ha concluso. (Beb)