Fase 2: Sala, Milano ha bisogno di lavorare, riaprire è una necessità non un vezzo

- La fase 2 è scattata per permettere alle persone di tornare a lavorare, non di andare a divertirsi. Lo ha spiegato senza mezzi termini il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel quotidiano video pubblicato sui social, all’indomani delle folle di giovani lungo le sponde dei Navigli. “Per me - ha detto Sala - è anche un po’ deprimente spiegare qual è la situazione: noi siamo non solo in crisi dal punto di vista sanitario e l’abbiamo visto quanto ha toccato questa città la pandemia, ma siamo in una profondissima crisi socio-economica. Milano ha bisogno di tornare a lavorare. Questo è il punto. Non è un vezzo, non è una voglia riaprire, è una necessità”. “Io - ha proseguito il primo cittadino - sto e starò sempre dalla parte di quelle famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Sto dalla parte di quelli che vanno a lavorare, non a divertirsi, per portare a casa quanto necessario per le loro famiglie. E non permetterò che quattro scalmanati senza mascherina uno vicino all’altro mettano in discussione tutto ciò”. “Potevamo essere inconsapevoli o non pienamente consapevoli due/tre mesi fa e anche io lo sono stato, ma ora no, dopo tutto quello che abbiamo visto”, ha osservato in conclusione il sindaco di Milano. (Rem)