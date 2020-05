Coronavirus: Abi, al Fondo di garanzia arrivate 116 mila domande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione bancaria italiana (Abi) segnala che crescono le domande inviate dalle banche al Fondo di garanzia per conto dei clienti. Al 7 maggio le domande pervenute al Fondo sono state 116 mila. Mentre quelle fino a 25 mila euro sono diventate 93 mila. In soli quattro giorni di lavoro, dal 4 al 7 maggio, le banche hanno inviato 44 mila domande al Fondo di garanzia, di cui ben 41 mila fino a 25 mila euro. L'Abi rileva che questi dati evidenziano il rilevante sforzo delle banche nell'emergenza del coronavirus per queste ulteriori attività di lavoro.(com)