Aerospazio: Cina, navicella spaziale tornata sulla Terra dopo missione di prova

- La versione di prova della navicella spaziale con equipaggio cinese di nuova generazione, lanciata martedì 5 maggio con il razzo vettore Lunga Marcia 5-B, ha fatto con successo il suo rientro sulla Terra. Lo riferisce la China Manned Space Agency (Cmsa). Dopo un volo di due giorni e 19 ore, la capsula di rientro della nuova astronave è tornata oggi al sito di atterraggio di Dongfeng nel deserto della regione autonoma della Mongolia Interna, sotto la direzione del Centro di controllo del volo aerospaziale di Pechino. L'astronave ha viaggiato attraverso il razzo vettore Lunga Marcia 5-B che è stato lanciato dal centro di Wenchang, nella provincia insulare cinese di Hainan. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn", il razzo ha la più grande potenza di spinta della serie Lunga Marcia: può trasportare fino a 22 tonnellate di carico utile in orbite basse terrestri. La navicella spaziale è progettata per la futura stazione spaziale della Cina. Il modello è lungo nove metri e può contenere fino a sette astronauti. Questa missione non prevedeva alcun astronauta a bordo, trattandosi solo di un test. Il lancio del razzo è stato considerato un momento clou per il settore spaziale cinese di quest'anno, poiché rappresenta la chiave per le future missioni spaziali del paese. Il razzo vettore avrà il compito di lanciare la prima sonda cinese su Marte e inviare la sonda lunare Chang'e-5 sulla luna per riportare i campioni lunari sulla Terra. (Cip)