Panama: governo, "ingiusta" decisione Ue su lista dei paesi a rischio riciclaggio (2)

- La nuova lista era stata presentata ieri dalla Commissione europea dopo aver presentato un piano d'azione per rafforzare la lotta dell'Unione europea contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e aver pubblicato una metodologia più trasparente per identificare i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Ai sensi della direttiva antiriciclaggio (Amld), la Commissione ha l'obbligo giuridico di identificare i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nel loro regime in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo. In attesa dell'applicazione della nuova metodologia, l'esecutivo ha rivisto oggi il suo elenco, tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale dal 2018. I paesi nel nuovo elenco sono: Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Panama e Zimbabwe. Nel caso di Panama, Bruxelles ha identificato "carenze" nelle misure adottate dalle autorità per combattere il riciclaggio del denaro, per esempio nell'identificazione di chi invia denaro non autorizzato o nell'assenza di meccanismi adeguati di verifica dei proprietari delle entità. (segue) (Mec)