Ue: Spagna, Italia e Portogallo propongono un reddito di base europeo

- Il vicepremier e ministro per i Diritti sociali spagnolo, Pablo Iglesias, ha avuto un confronto con gli omologhi di Italia e Portogallo, rispettivamente Nunzia Catalfo e Ana Mendes, per elaborare una proposta di reddito minimo a carattere continentale. Il documento verrà presentato all'Unione Europea e prevede che Bruxelles stabilisca una soglia minima di reddito per ogni membro dell'Ue. Il testo prevede che ogni Stato membro si impegnerà ad integrare i fondi necessari a raggiungono questa cifra; tuttavia, se gli aiuti statali non dovessero essere sufficienti, sarebbe la stessa Unione a fornire l'importo mancante. Secondo quanto riportato dal quotidiano "20 Minutos", fonti dell'esecutivo di Madrid assicurano che le reazioni degli altri paesi sono positive dato che Italia e Spagna sono la terza e la quarta economia dell'Unione europea. Il documento che verrà presentato a Bruxelles è ancora in fase di stesura. (Spm)