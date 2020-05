Germania: cantieristica navale in grave crisi, necessari aiuti di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore della cantieristica navale tedesco affronta “una grave crisi, che non può superare senza aiuti di Stato”. È quanto affermano il sindacato dei metallurgici Ig Metall (Igm) e dell'Associazione per la costruzione navale e la tecnologia marina tedesca (Vsm). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, Igm ha messo in guardia dal “disboscamento” dei cantieri navali tedeschi e ha chiesto un programma di stimolo economico per il settore. “Le tecnologie moderne a basse emissioni devono essere in primo piano”, ha affermato il direttore di Igm per la cantieristica navale, Daniel Friedrich. Per il sindacato, aiutare i cantieri navali significa salvare migliaia di posti di lavoro in un comparto “con buone prospettive a lungo termine”. In Germania, la cantieristica navale occupa 100 mila dipendenti, per la maggior parte nelle forniture. Come nota la “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, dalla crisi finanziaria del 2908, il settore della costruzione di navi della Germania ha sperimentato un aumento di ordini e vendite grazie a un cambiamento di strategia. I cantieri tedeschi hanno, infatti, lasciato la realizzazione di portacontainer e petroliere alla concorrenza in Corea del Sud, Cina e Giappone, concentrandosi sulle navi ad alta tecnologia, come quelle da crociera, gli yacht di lusso, i traghetti e i modelli speciali. Tuttavia, la concorrenza dall'Asia preme e pesa il crollo delle crociere provocato dalla crisi innescata dalla pandemia di coronavirus. Secondo Igm e Vsm, il problema principale è la caduta degli ordini, per cui è necessaria una rapida soluzione. In Germania, tutto ciò significa chiusura dei cantieri e cassa integrazione per i lavoratori. (Geb)