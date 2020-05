Roma: lotta allo spaccio, 12 arresti e sequestro di oltre 20 chili di droga e 15 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato continua la lotta allo spaccio anche in questo periodo di emergenza per la lotta al Covid-19. In pochi giorni sono stati arrestati 12 spacciatori, ne sono stati denunciati 9, sequestrati oltre 20 kg di marijuana trovati in un appartamento/covo di Rocca Cencia e poi cocaina, crack, eroina, hashish e poco meno di 15 mila euro in contanti. Nel dettaglio, gli investigatori del commissariato Celio, al termine di un'attività d'indagine, sono arrivati ad un appartamento di Rocca Cencia che serviva da base per lo spaccio di droga. Il blitz è scattato ieri pomeriggio: nella camera da letto di R.X., 24enne di origini albanesi, già noto alle forze dell'ordine, sono stati trovati 3 sacchi neri con all'interno più di 20 kg di marijuana. L'uomo è stato arrestato. In via Rodi, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati della squadra investigativa, hanno arrestato T.A., 22enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di droga. A casa, durante la perquisizione, i poliziotti, hanno trovato 1.100 euro in contanti e 9 grammi di hashish oltre ad un impianto idroponico smontato ed un bilancino di precisione. (segue) (Rer)