Roma: lotta allo spaccio, 12 arresti e sequestro di oltre 20 chili di droga e 15 mila euro (2)

- Gli agenti del commissariato Casilino, in via dell'Archeologia, in 3 distinte operazioni di polizia giudiziaria hanno arrestato prima S.V.C., romeno di 30 anni, sorpreso mentre vendeva stupefacenti. Nel suo appartamento sono stati trovati e sequestrati 25 grammi di eroina suddivisa in 70 dosi, 2 grammi di cocaina suddivisa in 7 dosi, 15 grammi di hashish e 440 euro in contanti; E' stato arrestato poi J.M., 33enne tunisino, sorpreso mentre vendeva 5 dosi di cocaina. All'africano sono stati sequestrati anche 495 euro. Arrestato, infine, un minorenne che vendeva 2 grammi di eroina e 15 di cocaina. Nella zona del commissariato Fidene, nei pressi di un centro commerciale, S.M., 51enne romano, durante un controllo di polizia, è stato trovato in possesso di circa 80 grammi di cocaina, parte dei quali nascosti in auto. I poliziotti del reparto Volanti, oltre alla droga, hanno sequestrato anche 2.800 euro. A Ponte Testaccio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Trastevere hanno arrestato un cittadino turco, A.N. di 35 anni, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'uomo, durante un controllo di polizia, è stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana. (segue) (Rer)