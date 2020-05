Roma: lotta allo spaccio, 12 arresti e sequestro di oltre 20 chili di droga e 15 mila euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Via Buonarroti, gli agenti della Polizia d Stato del commissariato Viminale hanno arrestato K.O., ivoriano di 45 anni, trovato in possesso di 0,70 grammi di eroina. E' stato arrestato anche L.M., 64enne di origini francesi, mentre spacciava crack a San Lorenzo. Sono stati gli investigatori del commissariato Esquilino, invece, ad aver sorpreso una 37enne romana in via Teofilo Folengo mentre vendeva cocaina. L.M.V, arrestata per detenzione e spaccio, indossava al momento del fermo una parrucca nera che è stata sequestrata insieme ad un telefono e a 4 grammi di cocaina. Sanzionato il cliente. Ad Acilia R.B., romano 72enne, è stato arrestato dagli investigatori del commissariato Lido per spaccio di cocaina. L'uomo è stato sorpreso in macchina con alcuni grammi di droga; perquisendo l'abitazione i poliziotti hanno sequestrato in totale 54 grammi di cocaina e 1.400 euro. In via della Pisana, dopo una serie di indagini, i poliziotti del commissariato Borgo hanno arrestato M.R., romano di 23 anni. Sequestrati 2 etti di hashish e 520 euro. (segue) (Rer)