Roma: lotta allo spaccio, 12 arresti e sequestro di oltre 20 chili di droga e 15 mila euro (4)

- In via della Sorbona invece, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio e Reparto Volanti, hanno denunciato per spaccio 3 persone, un romano e due albanesi, tra cui una donna, rispettivamente di 29, 42 e 34 anni, tutti con precedenti di polizia. Durante un servizio in abiti civili, i poliziotti del commissariato Celio, hanno notato uno strano movimento da parte del romano, che, dopo essere salito a bordo di un autobus ne scendeva dopo una sola fermata. Il 29 si è recato quindi di fronte a un residence in via Carcaricola, in attesa di qualcuno. Raggiunto da un uomo con un cane al guinzaglio, insieme si sono diretti piazza Carcaricola e, durante il tragitto, i poliziotti hanno notato uno scambio tra i due. Bloccati entrambi, sono stati trovati addosso al romano un involucro con all'interno circa 4 grammi di cocaina. Nell'appartamento dell'albanese, invece, dove era presente anche una sua connazionale ai domiciliari, i poliziotti hanno sequestrato 5.515 euro in contanti, materiale per il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione. (segue) (Rer)