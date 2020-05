Roma: lotta allo spaccio, 12 arresti e sequestro di oltre 20 chili di droga e 15 mila euro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una coltivazione casalinga di marijuana è stata scoperta dagli investigatori del commissariato San Paolo. All'interno dell'appartamento del 54enne romano gli agenti hanno scoperto una serra, 470 grammi di marijuana, semi e materiale per la coltivazione. Il blitz dei poliziotti è terminato con il sequestro degli oggetti, della droga e con una denuncia per l'uomo. La marijuana nascosta in una caditoia nei pressi del parco di Colle Oppio e l'eroina nelle mutande; così spacciava il 25enne del Gambia fermato dagli agenti del commissariato Celio. L'uomo è stato visto dai poliziotti mentre vendeva alcuni grammi di marijuana ad un peruviano e quando è stato raggiunto ha provato a sottrarsi al fermo cercando di colpire con calci e pugni gli agenti. Altre 4 persone sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio: tutti italiani di età compresa tra i 26 e i 55 anni che, durante diversi controlli effettuati in zona Portuense, Corviale, Borghiesiana e Torre Maura, sono stati trovati in possesso di droga. Sono circa 500 i grammi di stupefacente sequestrato - tra hashish e marijuana - oltre a 2.600 euro in contanti. (Rer)