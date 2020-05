Germania: Servizio studi Bundestag illustra la sentenza della Corte costituzionale su Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attuazione della sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg) sul programma di acquisto di titoli pubblici (Pspp) della Banca centrale europea (Bce), il Bundestag e il governo tedesco sono “specificamente obbligati ad adoperarsi per un controllo di proporzionalità da parte della Bce” sull'iniziativa. È quanto afferma il Servizio studi del Bundestag in un'analisi della decisione del Bverfg sul Pspp. Per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per gli analisti del parlamento tedesco, ciò significa che il governo federale e il Bundestag “devono monitorare costantemente le decisioni dell'Eurosistema relative agli acquisti di titoli di Stato nell'ambito del Pspp e adempiere al mandato assegnato al Sistema europeo di banche centrali (Sebc)”. Tale obbligo non viene meno a causa dell'indipendenza della Bce e della Bundesbank. Inoltre, “va considerato che il diritto di informazione del Bundestag nei confronti Bundesbank come membro del Sebc dovrebbe essere sancito dalla legge”. Infine, la pronuncia del Bverfg suggerisce che “l'obbligo di osservazione e di rinvio del Bundestag non si limita al Pspp, ma comprende tutte le decisioni di politica monetaria nel Sebc”. (Geb)