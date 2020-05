Egitto: ministero dell'Interno, arrestati 4.008 cittadini che hanno violato il coprifuoco in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno egiziano ha affermato che, nel quadro della sua preoccupazione per la sicurezza dei cittadini, e nell'attuazione delle misure adottate per limitare la diffusione del coronavirus, i servizi di sicurezza sono riusciti, entro 24 ore, ad arrestare 4.008 persone in violazione del coprifuoco. Il ministero ha aggiunto, in una dichiarazione ripresa dal quotidiano “Al Masry al Youm”, che 1.073 violazioni sono avvenute via automobili, 67 violazioni invece con le motociclette che sono state sequestrate. (Cae)