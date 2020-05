Marocco: El Othmani ribadisce l'orgoglio per la coesione di fronte alla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo marocchino, Saadeddine El Othmani, ha ribadito ieri “l'orgoglio” del governo e di tutti i componenti della società per “la forte coesione dei cittadini che affrontano la pandemia di coronavirus e le sue ripercussioni”. Il ministro dell'Istruzione nazionale, della formazione professionale, dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica, portavoce del governo, Saaid Amzazi, ha dichiarato in una nota, letta alla fine del consiglio dei ministri riunito in videoconferenza, che El Othmani ha affermato che in un momento in cui "il nostro paese sta vivendo reali ostacoli e difficoltà a causa di questa situazione, rimaniamo tutti dotati di una forte volontà e determinazione per affrontarla. Stiamo registrando un miglioramento di alcuni indicatori, come l'aumento costante del numero di persone guarite, il calo del tasso di mortalità, un migliore controllo del protocollo terapeutico e il raggiungimento dell'autosufficienza delle apparecchiature mediche, incluso il gel disinfettante e le maschere". (Mar)