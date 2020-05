Marocco: rinviati i lavori per nuovo progetto di legge sull'uso dei social network

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri del Marocco, riunito ieri in videoconferenza sotto la presidenza del capo del governo Saadeddine El Othmani, ha approvato la richiesta di rinviare i lavori del comitato ministeriale sulla proposta di legge 22.20, relativa ai social network, alle reti di radiodiffusione e reti simili, fino alla fine del periodo di emergenza sanitaria e le necessarie consultazioni con tutti gli organismi interessati. Il ministro della Giustizia di Rabat ha ricordato nella riunione del Consiglio dei ministri la richiesta indirizzata al capo del governo, El Othmani, per il rinvio dei lavori della commissione ministeriale in merito al disegno di legge 22.20 relativo ai social network, e questo fino alla fine dell’emergenza sanitaria e tenendo le necessarie consultazioni con tutti gli organismi interessati. Un tale approccio, aveva spiegato, "deriva dalla nostra preoccupazione di garantire che la versione finale del progetto sia conforme ai principi costituzionali pertinenti e che possa consolidare i risultati del nostro paese in materia di diritti umani". (Mar)