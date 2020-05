Marocco: 305 violazioni del prezzo dei prodotti alimentari nei primi 12 giorni di Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento di commissioni provinciali e locali congiunte in Marocco per controllare il prezzo e la qualità dei prodotti alimentari durante i primi 12 giorni del Ramadan ha portato alla scoperta di 305 violazioni in termini di prezzo e qualità dei prodotti. Questi interventi hanno interessato oltre 18.600 punti di produzione, stoccaggio e vendita all'ingrosso e al dettaglio, ha dichiarato il Dipartimento per gli affari generali e la governance del ministero dell'Economia, delle finanze e delle riforme amministrazione di Rabat in un comunicato stampa pubblicato al termine della riunione del comitato interministeriale incaricato di monitorare le operazioni di fornitura, prezzi e prezzi e controllo della qualità.(Mar)