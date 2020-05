Mauritania: presidente Ghazouani incontra i governatori regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l presidente mauritano, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, si è impegnato giovedì a Iintraprendere tutte le riforme necessarie in grado di offrire ai governatori regionali le condizioni adeguate per svolgere il proprio ruolo pionieristico, in particolare per quanto riguarda le prerogative che sono state tolte loro negli ultimi anni. Secondo le fonti del sito web "Sahara Medias", i governatori hanno delegato tre di loro per spiegare al presidente della Repubblica i problemi che devono affrontare nell'esercizio delle loro funzioni, di tipo legale e istituzionale, dopo aver perso buona parte delle loro prerogative negli ultimi dieci anni. (Res)