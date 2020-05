Tunisia: mauritani bloccati ricevono aiuti e chiedono il rimpatrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di mauritani rimasti bloccati in Tunisia dalla crisi da coronavirus ha ricevuto aiuti materiali forniti dalle autorità mauritane attraverso l'ambasciata a Tunisi e ha chiesto al presidente Mohamed Ould Cheikh Ghazouani di considerare il loro ritorno nel paese. La richiesta è stata da un gruppo che dichiara di rappresentare i cittadini mauritani bloccati in Tunisia. Il gruppo ha ringraziato il presidente della Repubblica, in questo particolare momento della storia dell'umanità, per il materiale e il sostegno morale che è stato dato a chi ne avevano più bisogno. Il gruppo specifica che l'aiuto portato consisteva nel pagamento dell'affitto mensile per 100 famiglie e nella sistemazione di altri 14 in edifici ben attrezzati, la concessione di aiuti alimentari a tutte le persone senza eccezioni. (Tut)