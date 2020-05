Regno Unito: seconda applicazione tracciamento coronavirus sviluppata con tecnologia Apple e Google

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un team di sviluppatori di software nel Regno Unito ha iniziato a creare una seconda applicazione di tracciamento del coronavirus che utilizza la tecnologia fornita da Apple e Google. Lo riporta il quotidiano britannico "Financial Times". L'applicazione verrà sviluppata "in parallelo" con quella testata questa settimana sull'isola di Wight, in caso il governo decida di cambiare corso. Il direttore del servizio di innovazione del Sistema sanitario nazionale (Nhsx) Matthew Gould ha dato l'ok per il nuovo progetto questa settimana. La decisione di creare un'alternativa alla prima applicazione è stata presa in seguito a pressioni sul governo riguardo ai problemi tecnici ed etici dell'approccio iniziale. La Germania ha già fatto il cambio dalla sua prima applicazione, passando a quella standardizzata di Apple e Google. La Francia invece si oppone fortemente all'approccio dei due giganti statunitensi, lamentando che i loro standard limitano le opzioni dei paesi e l'accesso ai dati. Apple e Google hanno dichiarato che prevedono l'uscita dell'applicazione di tracciamento del coronavirus a metà maggio. (Rel)