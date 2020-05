Roma: Unione inquilini, in piena pandemia 18 persone rischiano sgombero da via Ramazzini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre il mondo è colpito da una pandemia e dobbiamo rimanere a casa per la salute di tutti, mentre stiamo lottando per evitare migliaia di morosità, mentre gli sfratti sono rinviati al primo settembre, 18 persone, di cui 11 bambini, rischiano di finire in strada. Per loro non vale 'Io resto a casa'? Per questo Inquilini Roma vi diffida a eseguire lo sgombero senza prima garantire il passaggio a un alloggio adeguato per tutti i membri dei nuclei famigliari". Lo afferma Unione inquilini Roma in una nota. "Si tratta delle famiglie dell'infinita odissea che dopo il centro di viale della Primavera, a marzo erano state trasferite presso la Croce rossa in viale Ramazzini che ora arriva al termine del progetto emergenza freddo. Seguiamo da tempo la questione, da quando la famiglia di Costica Turcanu con 1 disabile e 3 minori ha compilato la domanda di casa popolare presso Unione inquilini. Si perché nonostante la famiglia sia stata sempre in centri di assistenza nessuno aveva pensato di fargli compilare la domanda. La famiglia Turcanu ha un punteggio altissimo, ma per vederla in graduatoria dovremo aspettare dicembre. Adesso invece cosa si può fare? Cosa può garantire l'amministrazione della capitale d'Italia?", continua la nota. (segue) (Com)