Roma: Unione inquilini, in piena pandemia 18 persone rischiano sgombero da via Ramazzini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unione inquilini Roma si rivolge direttamente al sindaco di Roma Virginia Raggi: "Scriviamo a lei perché dovrebbe garantire la salute dei cittadini, in questo periodo con ancora maggior forza assicurando a tutti il passaggio di casa in casa. Si tratta di famiglie passate da un progetto all'altro, tutti pagati profumatamente, senza trovare quella autonomia che dovrebbero essere l'obiettivo di questi percorsi. Un fallimento per tutti, se non riusciamo a trovare una soluzione adeguata. Siamo di fronte a una crisi epocale. Tantissime famiglie stanno perdendo lavoro e casa. Purtroppo i casi come questi si moltiplicheranno. Roma è preparata a tutelare i suoi cittadini? Come avete investito in politiche abitative strutturali?", conclude la nota di Unione inquilini. (Com)