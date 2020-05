Ue: commissario Johansson sostiene adesione di Romania, Bulgaria e Croazia ad area Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per gli affari interni propone che Romania, Bulgaria e Croazia aderiscano allo spazio Schengen. "Ora dobbiamo tornare al futuro, tornare alla normalità. E dobbiamo farlo non appena la situazione lo consentirà", ha dichiarato il commissario Ue agli affari interni, Ylva Johansson in una videoconferenza con numerosi deputati al Parlamento europeo. "Dobbiamo aggiornare e rafforzare ulteriormente l'area Schengen. Le attuali restrizioni al traffico pesano molto sul settore turistico europeo, uno dei più colpiti dalla pandemia, nonché sul commercio e sui trasporti nel continente, che sta attraversando la peggiore recessione. Per cominciare, auspico che Bulgaria, Romania e Croazia aderiscano all'area Schengen", ha affermato il commissario Ue. Johansson ha ricordato che quando nel 1985 è stata creata l'area Schengen di cinque paesi, il muro di Berlino era ancora un simbolo dell'Europa divisa dalla Guerra fredda e milioni di europei non potevano viaggiare liberamente. Negli ultimi anni, l'area Schengen ha subito ulteriori contraccolpi, dalla crisi migratoria alla pandemia di Covid-19, affrontando ripetuti ostacoli all'obiettivo di integrazione europea. (Rob)