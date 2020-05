Polonia: Gowin (Porozumienie) su presidenziali, abbiamo impedito una crisi costituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Porozumienie ha espresso la speranza che la Destra unita continui a guidare il paese, perché in tempi di profonda crisi "serve una maggioranza stabile, con un governo stabile e prevedibile". Gowin, che ha lasciato l'esecutivo alcune settimane fa in protesta contro la pertinacia di PiS nel volere le elezioni il 10 maggio, non ha chiarito se intende rientrarvi. "Il tema di un rimpasto di governo non è stato in generale affrontato. Ho tante sfide importanti e interessanti davanti come deputato e presidente del partito", ha risposto. Su quale possa essere la data di nuove elezioni presidenziali, il leader di Porozumienie ha affermato che questo dipende innanzitutto dalla Corte suprema. "Se la Corte blocca il procedimento elettorale, la presidente del Sejm potrà indire nuove elezioni già l'11 maggio. Non una nuova data di queste stesse elezioni, ma nuove elezioni", ha detto Gowin. (Vap)