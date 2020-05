Roma: Campidoglio, oltre 7mila dipendenti per lezioni a distanza di Scuola di formazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i corsi pubblicati in seguito all'emergenza coronavirus, quelli che hanno riscosso maggior successo sono dedicati all'area educativa-scolastica: "Sviluppo del pensiero computazionale nella scuola dell'infanzia (152 partecipanti); Strumenti e metodi di didattica online (120 partecipanti); Gestire il lavoro agile (98 partecipanti); corso 'Servizi anagrafici' coordinato da Anusca (76 partecipanti); Rapporto di lavoro, organizzazione e ordinamento di Roma Capitale (71 partecipanti); Grande partecipazione anche per il corso on-line sulla Privacy, che sta coinvolgendo in questo periodo quasi 3.000 dipendenti". (Com)