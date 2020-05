Scuola: Azzolina, chiusura desolazione enorme, didattica a distanza unica alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha affermato che "chiudere le scuole, come detto dal presidente della Repubblica è una ferita enorme", un "senso di desolazione enorme". In videocollegamento con il Festival della comunicazione non ostile, Azzolina ha aggiunto: "Abbiamo provato a inventarci da subito un'altra forma contatto con gli studenti, cioè la didattica a distanza. Non è stato facile, non lo è tutt'oggi, ma era l'unica forma alternativa. Ringrazio il personale scolastico, le famiglie e gli studenti".(Rin)