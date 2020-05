Somalia: sindaco di Mogadiscio, i decessi per Covid-19 sono almeno 500

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime due settimane nella regione della capitale somala Mogadiscio sono morte circa 500 persone, probabilmente a causa del coronavirus. Lo sostiene il sindaco di Mogadiscio Omar Filish, mentre ufficialmente il governo federale ha finora confermato solo 44 decessi per Covid-19 sui 928 casi confermati a livello nazionale. Per il sindaco, riferiscono i media locali, il bilancio è decisamente più alto. "Abbiamo lavorato sul conteggio dei corpi portati nelle tombe nella regione di Banaadir. Lo facciamo dalla metà del mese scorso e solo oggi abbiamo registrato 33 morti. Il numero più alto che abbiamo avuto in un giorno è stato di 49 cadaveri e il più basso di 22", ha detto Filish. I lavoratori del cimitero di Mogadiscio hanno dichiarato di aver notato un aumento del numero di sepolture e di aver scavato circa 20 tombe al giorno. Gli operatori sanitari condividono del resto la preoccupazione del sindaco: l'Associazione medica somala ha avvertito che molte persone moriranno per Covid-19 se non viene attuato un blocco delle attività e gli operatori sanitari non ottengono maggiori protezioni. In tutto il paese sono disponibili meno di 20 letti in terapia intensiva e c'è un solo ospedale pubblico pronto a trattare pazienti affetti da coronavirus. (Res)