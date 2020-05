Taiwan: coronavirus, parlamento approva misure per oltre cinque miliardi di dollari a sostegno economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Yuan legislativo, il parlamento di Taiwan, ha dato l'approvazione finale a un bilancio speciale di 5,02 miliardi di dollari per finanziare misure a sostegno dell'economia colpita dall'impatto della pandemia globale di Covid-19. Il Consiglio dei ministri aveva approvato il 23 aprile il piano di sgravio finanziato in base all'Atto speciale per misure di prevenzione, rilievo e rivitalizzazione per la Covid-19, che ha avuto oggi il via libera dal parlamento. Il bilancio, che si basa su un precedente finanziamento di stimolo di due miliardi di dollari passato il 25 febbraio, stanzia 4,5 miliardi di dollari per misure di stimolo economico e i restanti 551 milioni di dollari come per gli sforzi del governo per la prevenzione delle epidemie.(Cip)