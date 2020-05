Serbia: movimento Resistenza cittadina organizza protesta davanti alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento civico Resistenza cittadina ha organizzato ieri una protesta davanti alla sede della presidenza serba della Repubblica. Il movimento, che ha sostituito quello denominato "Uno su 5 milioni" nelle proteste antigovernative, ha manifestato contro la gestione dello stato d'emergenza da parte delle autorità nazionali. "Non sono più minacciati solo la nostra libertà e i valori democratici duramente acquisiti nella nostra società. Adesso sono a rischio anche le nostre vite, la catastrofe è entrata nelle nostre case ed è diventata parte della vita in Serbia", hanno dichiarato i leader del movimento cittadino. Secondo il movimento, "lo stato d'emergenza in Serbia è stato proclamato in modo anticostituzionale e utilizzato per una feroce campagna dei funzionari (di partito) e per una brutale vendetta nei confronti di chi politicamente non la pensa allo stesso modo". La protesta ha visto dei momenti di tensione quando i manifestanti hanno sfondato i cordoni protettivi attorno alla sede presidenziale. Fra i partecipanti vi erano numerosi leader dell'opposizione, professori universitari ed esponenti della società civile. (segue) (Seb)