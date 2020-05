Russia-Italia: al via oggi il rientro dei militari russi dall'aeroporto di Verona-Villafranca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi il processo di rimpatrio dei militari russi che nelle ultime settimane hanno operato in Lombardia sanificando diverse Rsa, varie strutture ospedaliere e diversi spazi pubblici. Lo ha reso noto il ministero della Difesa della Federazione Russa. "L'8 maggio sono previsti due voli per trasferire in Russia circa 20 militari e quattro unità di equipaggiamento speciale", ha reso noto il ministero. Il primo convoglio con equipaggiamento militare e speciale verrà trasferito dal punto di dispiegamento temporaneo dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio all'aeroporto di Verona-Villafranca. All'arrivo allo scalo, il personale e l'equipaggiamento saranno caricati a bordo di aerei militari russi Il-76. In precedenza, il ministro della Difesa Sergej Shoigu ha riferito che le unità militari russe sarebbero rientrate a partire dal 7 maggio, ma ieri si è tenuta solo la cerimonia di ringraziamento alla presenza dei diplomatici russi e delle autorità locali.(Rum)