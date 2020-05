Giappone: i consumi delle famiglie sono crollati nel mese di marzo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha sottoposto alla Dieta – il parlamento di quel paese – la bozza di una manovra di bilancio straordinaria da 25.690 miliardi di yen (240 miliardi di dollari), da destinare al finanziamento delle misure emergenziali contro il coronavirus e le sue ricadute economiche. Il provvedimento, approvato dal governo il 20 aprile, includeva inizialmente misure per 16mila miliardi di yen, ma è stato modificato per includere, in aggiunta al versamento di oltre 100mila yen (circa 900 euro) per ogni singolo cittadino, un ulteriore contributo di 300mila yen alle famiglie in maggiore difficoltà economica. La Camera dei rappresentanti (Camera bassa della Dieta) dovrebbe approvate la manovra presentata dal governo entro mercoledì, 29 aprile, che pure è una giornata di festa nazionale. In considerazione dell’emergenza, infatti, la Dieta ha deciso di convocare una sessione straordinaria durante la settimana della cosiddetta “Golden Week”, per la prima volta da circa nove anni a questa parte. (segue) (Git)