Giappone: i consumi delle famiglie sono crollati nel mese di marzo (9)

- La Banca del Giappone (Boj) ha deciso lunedì, 16 marzo, di intensificare ulteriormente le misure di stimolo e alleggerimento quantitativo, al termine di un meeting politico indetto oggi in risposta misure emergenziali adottate dalla Federal Reserve. La Boj ha deciso di aumentare il proprio programma di acquisto di azioni e obbligazioni aziendali, e di espandere al contempo il proprio programma di sostegno al credito per aiutare le aziende del paese a fronteggiare l’emergenza causata dalla pandemia di coronavirus. La banca centrale raddoppierà in particolare il limite massimo annuo per l’acquisto di etf, portandolo a 12 mila miliardi di yen annui (112,46 miliardi di dollari), mentre il massimale per l’acquisto di reit (Real Estate Investment Trust) aumenterà a 180 miliardi di dollari annui. Il limite massimo del portafogli di obbligazioni aziendali nel bilancio della Boj aumenterà a 4,200 miliardi di yen, mentre per quanto riguarda i titoli di credito il portafogli complessivo potrà ammontare a 3.200 miliardi di yen: in entrambi i casi, un aumento di mille miliardi di yen rispetto ai limiti precedenti. (segue) (Git)