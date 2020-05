Indonesia: coronavirus, governo valuta riapertura da giugno per salvare l’economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale dell’Indonesia ha acquistato titoli di debito pubblico dello Stato indonesiano per un importo complessivo pari a 173.100 miliardi di rupie (11,24 miliardi di dollari) dai mercati obbligazionari primario e secondario, così da assistere il governo del paese nella stabilizzazione della rupia e far fronte alle esigenze di spesa causate dalla pandemia di coronavirus. Il governatore di Bank Indonesia. Perry Warjiyo, ha spiegato il 30 aprile scorso che dall’inizio del 2020 la banca ha acquistato debito pubblico indonesiano per 166.200 miliardi di rupie da investitori stranieri sul mercato secondario, in risposta al progressivo deprezzamento della rupia rispetto al dollaro. Ulteriore debito per 2.300 miliardi di rupie è stato acquistato dalla banca centrale in occasione di un’asta regolare del Tesoro indonesiano, che si è tenuta martedì 18 aprile; la settimana scorsa Bank Indonesia ha acquistato titoli sovrani per 1.720 e 2.930 miliardi di rupie in occasione di altre due aste separate. (segue) (Fim)