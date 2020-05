Indonesia: coronavirus, governo valuta riapertura da giugno per salvare l’economia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze, Sri Mulyani Indrawati, ha dichiarato il primo aprile che nel peggiore dei casi la crescita economica dell’Indonesia potrebbe addirittura frenare sino allo 0,4 per cento annuo. La nuova proiezione è parte di una revisione generalizzata delle previsioni di bilancio, annunciata dal ministero delle Finanze nella giornata di oggi. Il ministero prevede in particolare che il disavanzo dello Stato ammonterà quest’anno al 5,07 per cento del pil, anziché all’1,76 per cento; il rapporto debito-pil dovrebbe rimanere sostanzialmente invariato, al 60 per cento. Le entrate dello Stato subiranno un calo del 10 per cento. (segue) (Fim)