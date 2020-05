Penisola Coreana: Seul propone coordinamento inter-coreano per risposta a coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Unificazione della Corea del Sud ha proposto l’istituzione di un sistema comune di risposta alle malattie infettive con la partecipazione della Corea del Nord. “Il coronavirus ha influenzato non soltanto la nostra quotidianità, ma anche le relazioni inter-coreane e il panorama politico della Penisola in vari modi”, ha dichiarato il ministro dell’Unificazione, Kim Yeon-chul, nel corso di una conferenza stampa a Seul nella giornata di oggi, 8 maggio. “Il ministero sta approntando strumenti per far fronte a tali minacce non convenzionali alla sicurezza. Ancor più importante, sotto la prospettiva della salute pubblica. È però l’istituzione di un sistema di risposta comune alle malattie infettive con la Corea del Nord”. Kim ha evidenziato l’importanza che Seul esegua la transizione da forme di assistenza a senso unico alla cooperazione con Pyongyang per la gestione delle emergenze sanitarie, dei disastri sanitari e di altre tipologie di minacce comuni. (segue) (Git)