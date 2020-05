Cina: coronavirus, un nuovo caso di contagio nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità sanitaria cinese ha registrato un nuovo caso confermato di Covid-19 nella Cina continentale nelle ultime 24 ore. Il nuovo caso è stato trasmesso a livello nazionale nella provincia di Jilin e non sono stati segnalati nuovi casi importati, secondo quanto riferito dalla Commissione nazionale per la sanità nel suo rapporto giornaliero. Sono stati inoltre segnalati tre casi sospetti importati dall'estero, tutti a Shanghai. Nessun decesso è stato segnalato nelle ultime 24 ore nella Cina continentale, secondo la commissione. Sempre ieri sono stati segnalati 16 nuovi casi asintomatici, tutti domestici, nella Cina continentale. Nessun caso è stato riclassificato come caso confermato e 42 di questi, di cui dieci provenienti dall'estero, sono stati dimessi dall'osservazione medica, secondo la commissione. 854 casi asintomatici, di cui 71 provenienti dall'estero, sono ancora sotto osservazione medica. Complessivamente 36 persone sono state dimesse ieri dagli ospedali dopo la guarigione, mentre il numero di casi gravi è diminuito a 18. (segue) (Cip)