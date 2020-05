Taiwan: presidente Tsai conferma incarico a premier Su Tseng-chang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha annunciato oggi, 8 maggio, che il premier in carica Su Tseng-chang continuerà a guidare il Gabinetto dopo la cerimonia inaugurale per il secondo mandato di Tsai, prevista per il 20 maggio. Lo riferisce l'agenzia di stampa taiwanese "Cna". "Nell'ultimo anno, il premier Su ha ottenuto molti risultati eccezionali. Con la presente annuncio di averlo invitato a rimanere come premier in modo da poter continuare a combattere per Taiwan insieme", ha dichiarato Tsai in una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il premier. Il capo di Stato dell'Isola ha ringraziato il primo ministro per il suo duro lavoro, dicendo che ha già fornito aiuto a costruire una Taiwan migliore e continuerà a farlo nei prossimi quattro anni. (segue) (Cip)