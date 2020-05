Taiwan: presidente Tsai conferma incarico a premier Su Tseng-chang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delineando il suo progetto per l'Isola, Tsai ha sottolineato che la lotta alla pandemia di Covid-19 è la massima priorità del governo in questo momento, a cui seguiranno il rinvigorimento dell'economia, il miglioramento del sostentamento della popolazione, l'approfondimento delle riforme e il raggiungimento di uno sviluppo regionale equilibrato. Da parte sua, Su ha affermato di essere onorato di assumersi la responsabilità e ha promesso di continuare fare tutto il possibile per aiutare il presidente Tsai. "Il mio obiettivo per tutta la vita è vedere Taiwan brillare ed essere riconosciuta in tutto il mondo", ha affermato. Secondo quanto previsto dalla Costituzione, Su presenterà le dimissioni collettive del Consiglio dei ministri durante la riunione settimanale del 14 maggio - l'ultima riunione del Consiglio dei ministri prima del 20 maggio, quando Tsai inizierà ufficialmente il suo secondo e ultimo mandato di quattro anni come presidente. (Cip)